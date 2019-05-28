شكرا لقرائتكم خبر عن مكى من غية الحمام : صباحه تقلیب علی أبوه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - موهبة النجم أحمد مكى ليست فى التمثيل أو الإخراج أو الغناء فقط، ولكنها أيضا فى تربية "الحمام"، والذى اشتهر بها مكى منذ عدة سنوات، وظهر فى أكثر من برنامج تليفزيونى، يتحدث عن هذه الهواية وحبه فيها، وتعلقه بها منذ سنوات طفولته.

مكى لم يكتف بذلك، ولكن بعض الحمام الخاص به ظهر فى كليبه "وقفة ناصية زمان"، والتى قدمها مكى منذ ما يقرب من العام ونصف، وحققت نجاحا كبيرا وعدد ضخم من المشاهدات على "يوتيوب".



أحمد مكى

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مكى نشر صورة من داخل غية الحمام الخاصة به، ممسكا بحمامة صغيرة وعلق عليها قائلا " صباحه تقلیب علی ابوه"، والمعروف أن "التقليب"، هو احدى الطرق الخاصة بتربية الحمام، ومنها أيضا التفريخ.