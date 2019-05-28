شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كيف احتفل عمرو يوسف بعيد ميلاد شقيقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان عمرو يوسف بعيد ميلاد شقيقه على، متمنيا له السعادة والنجاح فى حياته.

ونشر عمرو صورة تجمعه بشقيقه عبر حسابه على "إنستجرام"، قائلا: "بمناسبة عيد ميلادك لازم تعرف الحقيقة إحنا مش لقينك على باب جامع زى ما أنا وأختك كنا بنقنعك وأنت صغير، حبيبى كل سنة وأنت طيب وناجح، والصورة المعروفة لما الحاجة بترجع من الحج وتجبرنا نقيس الجلاليب وتصورنا ربنا ما يحرمنا منك ولا من جلاليبك ملحوظة أخيرة أنا مش قصير بس على 2 متر خمسة".

وعلى الجانب الآخر حرص الفنان عمرو يوسف، وزوجته الفنانة كندة علوش على زيارة الأطفال اللاجئين فى لبنان، الجمعة الماضية، ضمن بعثة مفوضية اللاجئين.