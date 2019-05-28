محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: حلّت الفنانة جومانا مراد، ضيفة على برنامج "تفاعلكم" المذاع عبر قناة "العربية" وتقدمه المذيعة سارة دندراوي. تحدثت عن حياتها الشخصية ومسيرتها الفنية وتفاصيل أخرى، نرصدها في التقرير التالي: وجهت نصيحة لكل الستات قائلة: "أحبي نفسك". -فيلم "كباريه" هو الأهم في مسيرتي السينمائية، وعلى مستوى التلفزيون "الخيط الأبيض". -خضعت لعملية تجميل في الأنف، وأفكر في إجراء عملية أخرى. -النجومية في مصر صعبة جدا؛ وتحتاج إلى شغل وتعب وذكاء وموهبة ومجهود كبير. Advertisements - تعرّضت للنصب كثيرًا أثناء تجربتي في الإنتاج، ولكن نجحت في إعادتها. -أحمل الديانة الإسلامية، منذ ولادتي، ولم أغيرها . - الدراما السورية تأثرت بالوضع السياسي الذي تشهده البلد. - استمتعت بالتمثيل أمام الفنان الراحل خالد صالح. -ابتعدت عن الساحة الفنية لفترة بسبب الحمل والولادة. -أخاف من الحسد؛ وأؤمن بأن الله خير الحافظين.

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كانت هذه تفاصيل خبر "خضعْت لعملية تجميل بالأنف ولم أغير ديانتي".. أبرز تصريحات جومانا مراد لـ "تفاعلكم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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