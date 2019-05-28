محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نشر الفنان محمد كريم، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور برفقة عارضة الأزياء العالمية أدريانا ليما. وعلق: "من مدينة كان، مع النجمة الرائعة أدريانا ليما". ويشارك الفنان محمد كريم، في الدورة الحالية من مهرجان كان السينمائي الدولي بفرنسا، بالفيلم الأمريكي A Score to Settle، وهو من بطولة النجم العالمي نيكولاس كيدج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. محمد كريم بصحبة أدريانا ليما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.