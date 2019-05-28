محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: أعلنت الفنانة اللبنانية ماجي بوغصن، عبر صفحتها الرسمية بتويتر، انتهاء تصوير مسلسل "بروفا"، الذي يعرض في السباق الرمضاني الحالي. ونشرت "ماجي" مقطع فيديو لها مع الفنان أحمد فهمي الذي يشاركها بطولة العمل، وسط فريق عمل المسلسل، وهم يرقصون ويغنون احتفالا بانتهاء التصوير. وعلقت: "وهيك خلصنا تصوير مسلسل بروفا، شكراً لكل فريق العمل، شكر كبير للشركة المنتجة إيغل فيلمز وللمخرجة الكبيرة رشا شربتجي، والكاتبة الكبيرة ريم مشهدي، وكل النجوم الأصدقاء اللي هني شركا أساسيين بالنجاح". مسلسل "بروفا" بطولة أحمد فهمي، وعقل داوود، وماجي بوغصن، وتأليف ريم مشهدي، وإخراج رشا شربتجى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماجي بوغصن وأحمد فهمي يرقصان احتفالا بانتهاء "بروفا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.