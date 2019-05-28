محمد عز يوجه الشكر لفريق عمل "لآخر نفس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعلن الفنان محمد عز عن انتهائه من تصوير مسلسل "لآخر نفس"، موجها الشكر لكل فريق العمل عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

ونشر "عز" صورا له من كواليس آخر يوم تصوير، وعلق: "الحمد لله النهارده خلصت تصوير مسلسل لآخر نفس، شكر كبير جدا للنجمة الكبيرة القمر المبهجة ياسمين عبدالعزيز، شكرا لكل زملائي وأساتذتي الممثلين اللي اتشرفت بالعمل معاهم".

وتابع: "شكرا شركة سينرجي الأستاذ المنتج تامر مرسي، والأستاذ حسام شوقي على احترامكم وتقديركم من يوم لآخر يوم، شكرا أستاذ أمين جمال، اتبسطت جدا بياسر، شكرا أستاذ حسام علي قبل ما أعرفك كنت نفسي أشتغل معاك، وبعد ما اشتغلت معاك أتمنى اشتغل معاك تاني وتالت وعشرين".

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وأضاف: "شكرا المنتج الفني الكبير الأستاذ هاني عبدالله من أجدع وأرجل الناس اللي اشتغلت معاهم، شكرا كل فريق الإنتاج فرد فرد، شكرا مدير التصوير أستاذ كريم أشرف، تسلم عنيك وشكرا كل أساتذة قسم التصوير أحسنتم أحسنتم".

واستكمل: "شكرا أخويا اللي تانى عمل معاه وإن شاء الله هشتغل معاك في أول إخراج قريب، إن شاء الله الأستاذ والأخ الغالي المخرج المنفذ الأستاذ شادى يسري".

واختتم حديثه: "شكرا كل قسم الإخراج، شكرا الاستايلست الأستاذة دنيا عبدالمعبود وكل فريق الملابس، شكرا فريق الإضاءة فرد فرد شكرا أسيادنا فريق الخدمات فرد فرد اللهم لك الحمد".

المسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز فتحي عبدالوهاب وأحمد صلاح حسني وأحمد العوضي وإيهاب فهمي ومحمد عز وثراء جبيل وهند عبدالحليم ومراد مكرم وهبة عبدالغني، من تأليف أمين جمال وعبدالله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام علي.