قبل عرض "كازابلانكا.. أحمد فهمي يهنئ أمير كرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشر الفنان أحمد فهمي، عبر حسابه الرسمي بإنستجرام، صورة تجمعه بالفنان عمرو عبدالجليل، والفنان أمير كرارة، أبطال فيلم "كازابلانكا". وعلق: "مبروك يا أصحابي، وإن شاء الله تكسروا الدنيا، كازابلانكا، اضرب جامد". فيلم "كازابلانكا" بطولة أمير كرارة، عمرو عبدالجليل، غادة عادل، لبلبة، محمود البزاوي، أحمد داش، ومن إخراج بيتر ميمي.

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