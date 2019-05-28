بالصور.. إيمي سالم في إطلالة جديدة بالكاجوال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشرت الفنانة إيمي سالم، عبر صفحتها الرسمية بإنستجرام، مجموعة صور جديدة لها.
وظهرت "إيمي" في الصور بإطلالة كاجوال أنيقة، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.
وعلقت على الصور قائلة: "أحبب نفسك أولاً، لأن هذا هو الشخص الذي ستقضي بقية حياتك به".
يُذكر أن آخر أعمال الفنانة إيمي سالم، مسلسل "أبواب الشك"، الذي عُرض مؤخرا، وشاركها البطولة لقاء الخميسي، وخالد سليم.
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