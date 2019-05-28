انتصار الشراح: رفضت مشهد في دفعة القاهرة وإفراج مشروط مليء بالفضائح -فيديو

كشفت الفنانة انتصار الشراح خلال لقائها مع الفنانة هيا الشعيبي في برنامج “فانوس هيونة” عن سبب رفضها لدور في مسلسل دفعة القاهرة موضحة بأن طاقم عمل مسلسل دفعة القاهرة عليها عرض دور مشهد واحد فقط وعندما ذهبت لأداء المشهد وجدت أمامها فنانة لا تجيد اللكنة الكويتية وقامت بتصوير المشهد لكنها لاحقا طلبت حذف المشهد أو إعادته ووضحت حين ذهابها مرة أخرى لتعديل المشهد بأنهم وجدو بديلة لها وهي الفنانة هند البلوشي.

وأما عن المسلسل الذي رفضت عرضه في رمضان فصرحت بأن مسلسل إفراج مشروط مليء بالفضائح التي دفنت ولم يكن هناك داعي لإظهارها ولم يعجبها المسلسل قائلة: “أنا ما حبيته لأن فيه وايد فضايح دفنت ما كان في داعي لنبشها” وأضافت: “في فضايح دفنت وفي أغلاط طوى عليها الزمان ما في داعي ترد تنتبش كنو قبر وفتحتو” فيما أيدتها في كلامها مقدمة البرنامج هيا الشعيبي.