مخرج “العاصوف” يثير الجدل في مشهد “عزيزة تطلب جهير في موضوع ابن غزيل”! –...

انتقد متابعي مسلسل “العاصوف” مقطع نشرته قناة إم بي سي على تويتر تحت عنوان “عزيزة تطلب جهير في موضوع ابن غزيل” منوهين تعمد تصوير الفنانة ريم عبدالله من الخلف للإغراء والإثارة.

وفي المشهد، تطلب عزيزة، الفنانة ريم عبدالله التي تؤدي دور “جهير” بحسب أحداث المسلسل، لمناقشتها في موضوع هام داخل المطبخ وطلبت “جهير” من عزيزة أن تسبقها وهي ستتبعها، وعند قيام جهير “ريم عبدالله”، وذهابها للمطبخ كان تركيز الكاميرا على مفاتنها مما اعتبره بعض المغردين لقطة محرجة .

وأشار البعض الأخر من خلال الردود على المقطع المنشور على حساب القناة بتويتر، إلى أن المخرج تعمد الإثارة والإغراء في هذا المشهد ولفت البعض الأخر إلى أن اللقطة لم تكن تستدعي التركيز على الفنانة ريم عبدالله من الخلف لأنها ليست لقطة أساسية ستؤثر على المشهد في حين تجاهلها .