أنغام وحماقي.. نجما حفلات العيد في السعودية

في ليالٍ غنائية مميزة لعيد الفطر المبارك في المملكة العربية السعودية، تشارك مصر في الاحتفال من خلال نجميها الفنانة أنغام، والفنان محمد حماقي، إضافة إلى مجموعة من مطربي الخليج والوطن العربي.

تُحيي أنغام حفلها الغنائي في ثاني أيام العيد،

يوم الأربعاء، 5 يونيو، بصحبة الفنان السعودي رابح صقر في العاصمة الرياض، ويشارك حماقي في ثالث أيام العيد، يوم الخميس 6 يونيو، بصحبة الفنان العراقي وليد الشامي في مدينة الدمام.

يذكر أن حفلات العيد السعودية ستشمل مدنًا عدة من المملكة، هي: "الطائف، الإحساء، الدمام"، إضافة إلى العاصمة الرياض، لتبدأ أولى لياليها ثاني أيام العيد، وتنتهي السبت 8 يونيو.

يشهد الحفل حضور خليجي وعربي كبير من خلال أبرز نجوم الغناء، هم: "محمد عبده، عبدالله الرويشد، خالد عبدالرحمن، حسين الجسمي، نجوى كرم، نوال الزغبي".