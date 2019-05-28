صور.. عمرو دياب في أمسية خاصة بالهرم

أحيا الهضبة عمرو دياب، مساء أمس، حفلاً خاصاً بفندق "مينا هاوس" بمنطقة الهرم، وذلك في أول أمسية رمضانية له.
وشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا، قدم لهم عمرو باقة غنائية من ألبوم "كلحياتي" ومنها "ده لواتساب، يتعلموا" بالإضافة إلى مجموعة من أغنياته القديمة المفضلة لدى جمهوره.
يذكر أن دياب شارك جمهوره رمضانياً من خلال حملته الإعلانية
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