فن ومشاهير

صور.. عمرو دياب في أمسية خاصة بالهرم

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أحيا الهضبة عمرو دياب، مساء أمس، حفلاً خاصاً بفندق "مينا هاوس" بمنطقة الهرم، وذلك في أول أمسية رمضانية له.

وشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا، قدم لهم عمرو باقة غنائية من ألبوم "كل

حياتي" ومنها "ده لواتساب، يتعلموا" بالإضافة إلى مجموعة من أغنياته القديمة المفضلة لدى جمهوره.

يذكر أن دياب شارك جمهوره رمضانياً من خلال حملته الإعلانية

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لصالح أحد شركات المحمول الكبرى في مصر، حملت أغنية بعنوان"جمع حبايبك"، وطرحت على مختلف القنوات المصرية الخاصة، وموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وبلغ عدد مشاهداته أكثر من 54 مليون مشاهدة، الأغنية من كلمات: تامر حسين، ألحان: شادي حسن، توزيع: أسامة الهندي.  

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