عرض" 3 أيام في الساحل" من جديد في عيد الفطر

يستعد الفنان محمد هنيدي، لعرض مسرحية "3 أيام في الساحل" من جديد على مسرح كايرو شو بمدينة 6 أكتوبر، وذلك خلال أيام عيد الفطر المبارك. 6 أكتوبر، وذلك خلال أيام عيد الفطر المبارك. ويذكر أن "3أيام في الساحل" بطولة محمد هنيدي، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد فتحي، ندى موسى، مها أبو عوف، محمد محمود، تأليف حاتم حسين، إخراج مجدي الهواري.

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