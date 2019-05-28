نجوى كرم تحتفل مع جمهورها بالعيد في دبي

تُحيي المطربة نجوى كرم حفلًا غنائيًا ضخمًا بأحد الفنادق الكبرى في إمارة دبي، وذلك ثاني أيام عيد الفطر المبارك، بتنظيم شركة كابانا، برفقة كل من الفنانين سيف عامر،

وليد الجاسم، عبدالله النايف، عبدالقادر هدهود.

من المقرر أن تقدم "كرم" خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيها التي يحبها ويتفاعل معها

الجمهور، ومنها: "إضحك، ما في نوم، شو هالحلا، عاشقة، بهواك".

يذكر أن المطربة نجوى كرم كانت طرحت أخيرًا فيديو كليب أغنية "ملعون أبو العشق"، كلمات عامر لاوند، ألحان وتوزيع على حسون، وقامت بتصويره تحت إدارة المخرج وليد ناصيف.