تعرّف على موعد انتهاء تصوير مسلسل "لآخر نفس"

تواصل الفنانة ياسمين عبدالعزيز، تصوير المشاهد الأخيرة ضمن أحداث مسلسلها الجديد "لآخر نفس"، ومن المقرر أن تنتهي من تصوير العمل خلال الأسبوع الجاري.
يشار إلى أنه في إطار درامي مشوق تتعرض مهندسة لكثير من المواقف الصعبة، عقب وفاة زوجها ضابط الشرطة، فتضطرها الأحداث إلى رعاية ابنتها وابنها لوحدها،
يذكر أن "لآخر نفس" بطولة ياسمين عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، تأليف أمين جمال وعبدلله حسن، إخراج حسام علي.
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