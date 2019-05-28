الفنان الفرنسي جيرار جاروست ضيف شرف بينالي القاهرة

صرح الفنان إيهاب اللبان قوميسير بينالى القاهرة الدولى الثالث عشر أن البينالى في هذه الدورة يستقبل أعمال الفنان الفرنسى جيرار جاروست Gerarel Garouste مواليد ( 1948) كضيفا شرفيا للبينالى، وهو أحد رواد الحركة التشكيلية الفرنسية، فهو مصور ونحات شهير يستلهم ( 1948) كضيفا شرفيا للبينالى، وهو أحد رواد الحركة التشكيلية الفرنسية، فهو مصور ونحات شهير يستلهمأعماله من الأساطير والتراث الفرنسى. تأتى هذه المشاركة في إطار احتفالية وزارة الثقافة بعام مصر – فرنسا 2019، وهو يقدم في هذه المشاركة ثمانى أعمال من أعماله التصويرية سوف تعرض بمجمع الفنون بالزمالك.

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