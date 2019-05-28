هند عبدالحليم تجري عملية دقيقة في الكبد في "لآخر نفس"

تبدأ الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل "لآخر نفس" للفنانة ياسمين عبدالعزيز, باتفاق "عزت" مع زوجته "نهى" بأن علاقة زواجه من "ناهد" سكرتيرة "سليم" ورائها خير للجميع بعد أن اعترف لها بأن الطفل الذي سوف تلده "ناهد" سيكتب على اسم

"نهى" وليست ناهد والدته الحقيقية.

تدور أحداث الحلقة حول استخدام "سليم" ومعه أدهم لـ "هدى" الخادمة الخاصة لـ "سلمى" لمعرفة ما الذي وراء الظابط "باسم"، وذلك بطلب هدى من الظابط باسم بأن

يقابلها و وضع لها "سليم" أجهزة تنسط لكي يسجلوا كل شىء يدور بينهم, ولكنها تتعرض للقتل بطلق ناري وصدمة "سلمى" بعد رؤيتها ذلك.

تنتهي الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل "لآخر نفس" باعتراف "دينا" شقيقة "سلمى" بأنها تحمل نفس المرض التي توفت والدتهما بسببه، و بأنها سوف تجري عملية قريباً في الكبد .