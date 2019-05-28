كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على موعد عرض الحلقة 23 من البرنسيسة بيسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تذاع الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل البرنسيسة بيسة، في تمام الساعة التاسعة والنصف على شاشة قنوات الحياة.
"البرنسيسة بيسة" من تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وإخراج أكرم فريد، وإنتاج شركة "سينرجى" للإنتاج الفنى، وبطولة مى عز الدين، وبوسى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، وسامى مغاورى، وأمير المصرى، وحجاج عبدالعظيم، وحسام داغر، وايمان السيد، وعدد آخر من النجوم.