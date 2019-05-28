كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تامر شلتوت ممثل محترف على طريق النجومية في "حكايتي" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثبت الفنان تامر شلتوت، خلال أحداث مسلسل "حكايتي" إنه ممثل محترف من العيار الثقيل، وذلك بعدما أثنى الجمهور على دوره وتجسيده لشخصية الشرير بطلاقة شديدة، حيث جسد شلتوت دور هيثم ابن عم علي (أحمد صلاح حسني) الذي يمارس كل ألاعيب الشر كي يحصل على كل ما يملكه علي.

Advertisements

علاقة علي وهيثم علاقة مليئة بالغيرة والحقد من قبل هيثم، ونجح تامر شلتوت خلال أحداث المسلسل أن يقدم أداء متميز وكان مفاجأة المسلسل، لاسيما بعدما أصبحت علاقة على وهيثم وصراع الخير و الشر من أهم محاور المسلسل والتي لاقت رد فعل قوي عبر مواقع التواصل الاجتماعى، أحمد صلاح حسنى في دور "علي" محبوب كل فتاة في مصر وتامر شلتوت في دور هيثم الشاب الحاقد رمز شباب كثير في مجتمعنا.

يذكر أن مسلسل حكايتي، بطولة نخبة من النجوم مثل ياسمين صبرى، وأحمد صلاح حسنى، وتامر شلتوت، وإسلام جمال، وعدد كبير من النجوم، ومن تأليف محمد عبد المعطى، وإنتاج شركة سينرجي، ومن إخراج أحمد سمير فرج.