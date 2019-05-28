مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على موعد عرض الحلقة 23 من مسلسل زي الشمس

"زي الشمس" بطوله دينا الشربيني، وأحمد السعدني، وريهام عبد الغفور، وسوسن بدر، وأحمد داود، وأحمد مالك، وجمال سليمان، وعمر السعيد، ومريم الخشت، وليلى عز العرب، من إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف مريم نعوم، ويعرض حصريًا عبر قناة MBC مصر.

