كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على موعد عرض الحلقة 23 من مسلسل زي الشمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تذاع الحلقة 23 من مسلسل زي الشمس الذي تقوم ببطولته لفنانة دينا الشربيني، على شاشة "mbc مصر" في تمام العاشرة مساءا وتعاد في الرابعة فجرا.
"زي الشمس" بطوله دينا الشربيني، وأحمد السعدني، وريهام عبد الغفور، وسوسن بدر، وأحمد داود، وأحمد مالك، وجمال سليمان، وعمر السعيد، ومريم الخشت، وليلى عز العرب، من إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف مريم نعوم، ويعرض حصريًا عبر قناة MBC مصر.
"زي الشمس" بطوله دينا الشربيني، وأحمد السعدني، وريهام عبد الغفور، وسوسن بدر، وأحمد داود، وأحمد مالك، وجمال سليمان، وعمر السعيد، ومريم الخشت، وليلى عز العرب، من إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف مريم نعوم، ويعرض حصريًا عبر قناة MBC مصر.