كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحلقة 22 مسلسل زي الشمس رمضان 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفاصيل جديدة شهدتها الحلقة 22 من مسلسل زي الشمس الذي تقوم ببطولته الفنانة دينا الشربيني، حيث مازالت تبحث عن قاتل شقيقتها فريدة وتم توجيه اتهام مباشر لعمر "أحمد السعدني" بأنه هو قاتلها.

"زي الشمس" بطوله دينا الشربيني، وأحمد السعدني، وريهام عبد الغفور، وسوسن بدر، وأحمد داود، وأحمد مالك، وجمال سليمان، وعمر السعيد، ومريم الخشت، وليلى عز العرب، من إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف مريم نعوم، ويعرض حصريًا عبر قناة MBC مصر.

