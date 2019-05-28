كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحلقة 22 مسلسل هوجان رمضان 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بالتخطيط للإيقاع برياض الخولى "كمال اللباد"، وذلك بعد أن اكتشف أنه وراء مقتل والده فى صعيد مصر للحصول على الآثار التى كانت مدفونة تحت منزله.

تعرض شبكة قنوات الحياة حلقات مسلسل "هوجان" للنجم محمد إمام فى تمام الساعة 10 ونصف مساء، والإعادة 7 صباحا والإعادة الثانية 3 عصرا. ويشارك محمد إمام فى بطولة المسلسل كل من الفنان كريم محمود عبد العزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، عايدة رياض و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجي".

تضمنت الحلقة 22 من مسلسل هوجان الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، تفاصيل وأحداث جديدة، حيث قام محمد إمام