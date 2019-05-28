كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على موعد عرض الحلقة الجديدة من لمس أكتاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تذاع الحلقة الثالثة والعشرين من مسلسل "للمس اكتاف" للفنان ياسر جلال، في تمام الساعه الحادية عشر مساءا على شاشة "سي بي سي"، وتعاد في السابعة صباحا.
"لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال، فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، كرم جابر، هبة عبد الغنى، خالد كمال، كارولين خليل، هاجر الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، مجدى فكرى، شريف الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.