كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحلقة 22 مسلسل لمس أكتاف رمضان 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حيث يتتبع حمزة "فتحى عبد الوهاب" ورجاله أدهم "ياسر جلال" لمكان لقاء سامر، وهناك يكشف حمزة لسامر أنه علم أنه مدان فى قضايا قروض كبيرة من البنوك ويستغل أكذوبة موته ليهرب من سدادها، يحاول سامر استعطاف حمزة إلا أن الأخير يطلق النار عليه.
مسلسل لمس اكتاف يعرض علىCbc فى تمام الساعة الحادية عشرة مساء ويعاد فى السابعة صباحا بطولة ياسر جلال، فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، كرم جابر، هبة عبد الغنى، خالد كمال، كارولين خليل، هاجر الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، مجدى فكرى، شريف الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج شركة سينرج