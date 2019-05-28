كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحلقة 22 مسلسل ولد الغلابة رمضان 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه عيسي إلي الصيدلي الذي يصنع المخدرات، وطلب منه أن يقوم بطبخه من جديد، وسيقوم ببيعه وثمنها سيكون بالمناصفة بينهما،



"ولد الغلابة" من تأليف أيمن سلامة، ويؤدي بطولته الفنان أحمد السقا، وكوكبة أخرى من ألمع نجوم الفني على رأسهم الفنان محمد ممدوح، وهادي الجيار، وإنجي المقدم، ومي عمر، وهبة مجدي، وإدوارد، وسلوى عثمان، وكريم عفيفي، وريم سامي، ومن إخراج محمد سامي.

شهدت الحلقة 22 من مسلسل ولد الغلابة، أحداثا وتفاصيل جديدة، حيثيطلب عيسى من تجار المخدرات 2 مليون جنيه، كما طلب منهم إبعاد رشوان عنه.