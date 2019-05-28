هل هدّدت أمل علم الدين جورج كلوني بـ “الطلاق”؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 مايو 2019 12:55 مساءً - إنتشرت خلال الساعات الماضية في ​هوليوود​، شائعة حول تهديد المحامية اللبنانية – البريطانية ​أمل علم الدين​، لزوجها النجم ​جورج كلوني​ برفع دعوى طلاق، لأنها تراه شخصاً “طفولي”.

ونفى موقع gossip cop هذه الشائعة، مشيراً إلى أن سببها يعود لأحد الصحف الأجنبية التي كتبت على لسان جورج كلوني أنه يعامل أطفاله التوأم من أمل علم الدين بطريقة سيئة، وهو ما تسبب بخلافات بينهما، وتهديدها له بالانفصال. والحقيقة أن كلوني وعلم الدين يعيشان حياة مستقرة، مليئة بالنجاحات والترف والرومانسية، ولا توجد أي مشاكل بينهما.