بالصور – إبنة عمرو دياب باطلالة محتشمة ولم تسلم من الانتقادات

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 مايو 2019 12:55 مساءً - يراقب رواد مواقع التواصل الإجتماعي تصرفات بنات الفنان المصري عمرو دياب والبيئة التي يعشن فيها ويتعرّضن للإنتقادات التي تلاحقهم باستمرار.
وبعد الانتقادات القاسية التي تعرضت لها بسبب ملابسها الجريئة، فضلت كنزي دياب التخلي عن اطلالاتها الجريئة، واستبدالها باطلالة بسيطة محتشمة.
ونشرت كنزي صورة جديدة لها باطلالة صيفية محتشمة عبارة عن بنطال وتيشرت باللون الأسود مع حذاء عسكري ضخم أسود.
ورغم ان ملابسها عادية وبسيطة الا انها لم تسلم من الانتقادات بسبب صورتها التي قامت فيها بمد لسانها والعضّ عليه، حيث اعتبر العديد من المنتقدين ان حركتها لا تليق بها وبوالدها. في حين دافع عنها الكثيرون واكدوا ان لها الحرية في قيام ما تريد.
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