حفل تخرج بالكويت يتحول إلى اقتحام بإطلاق النيران

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 مايو 2019 12:55 مساءً - كشفت أجهزة الأمن بدولة الكويت عن اقتحام حفل تخرج بمدرسة أجنبية يوم أمس بمنطقة ” حولي ” وإطلاق أعيرة نارية دون أن يسفر لك عن أية إصابات .
وحسبما أشارت التحقيقات الأولية وفقا لما أفادت به مديرة المدرسة أن الاقتحام تم بواسطة 12 شخص غير مدعوين قاموا بالهجوم على حراس الأمن وقاموا بإطلاق النار .
مما دفع أحد الحراس لإطلاق النار لفض الاشتباك ممفاضطر المقتحمون إلى الفرار
وجاري استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الحادث والقبض على الجناة .
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