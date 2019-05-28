حفل تخرج بالكويت يتحول إلى اقتحام بإطلاق النيران

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 مايو 2019 12:55 مساءً - كشفت أجهزة الأمن بدولة الكويت عن اقتحام حفل تخرج بمدرسة أجنبية يوم أمس بمنطقة ” حولي ” وإطلاق أعيرة نارية دون أن يسفر لك عن أية إصابات .

وحسبما أشارت التحقيقات الأولية وفقا لما أفادت به مديرة المدرسة أن الاقتحام تم بواسطة 12 شخص غير مدعوين قاموا بالهجوم على حراس الأمن وقاموا بإطلاق النار .

مما دفع أحد الحراس لإطلاق النار لفض الاشتباك ممفاضطر المقتحمون إلى الفرار

وجاري استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الحادث والقبض على الجناة .