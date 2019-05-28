شاروخان يهنئ انانيا باندي على فيلمها الجديد

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

قالت الفنانة الهندية انانيا باندي Ananya Panday، إنها تلقى مكالمة هاتفية من الفنان الكبير شاروخان، بعد مشاهدته لأول أفلامها في السينما Student of the Year 2، الذي أخرجه إخراج بونيت مالهوترا.

في مقابلة أجريت مؤخرا نقلها موقع timesnownews الإلكتروني، كشفت انانيا ابنة الممثل القدير تشوكي بانداي أن خان اتصل بها بعد مشاهدة الفيلم الذي أطلق بالشاشات في وقت سابق من هذا الشهر، رغم ردود الفعل المختلطة وفشله في تكرار نجاح الجزء الأول.

تقول: “لقد اتصل بي بعد الليلة التي شاهد فيها الفيلم، لقد كبرت أمامه واعتاد أن يسجل لنا (أنا، سوهانا وشايا) عندما كنا أصغر سنا، لذا ، أكد لي اعجابه الكبير بظهوري على الشاشة وادائي.

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وأضافت: ” يقول لقد كان غريبا جدا لدرجه انني رايتكم تكبرون كنتم تقومون بالتمثيل أمامي وانتم صغار، والآن أنتم في الواقع دخلتم الى العمل السينمائي، فخور جدا بكم.

وعندما سئلت الممثلة التي لا تزال تحبو في مجال العمل السينمائي، عن الاتصالات الاخرى التي تلقتها لأداءها في الفيلم ، أجابت أنها من محبي زويا اختار ، وبعد عرض الفيلم اتصلت بها زويا وأثنيت على أدائها وأشادت بالفيلم. وأضافت أن شاه خان أيضا اتصل بها بعد مشاهدة الفيلم. قالت ،

Student of the Year 2 من تأليف أرشد سيد وإخراج بونيت مالهوترا، ومن انتاج كاران جوهر بالتعاون مع Dharma Productions ، وتم توزيعه بواسطة Fox Star Studios.