- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
يستعد المطرب المصري الشاب محمد حسن، نجم برنامج المسابقات الشهير أرب أيدول، لتصوير أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب وتحمل اسم “حبيتى راجل”، وهي من ألبومه الأخير، والذي يحمل اسم “سلامات”، وتم طرحه فى الأسواق مؤخراً، والأغنية من كلمات محمد الأياتى، وألحان بلال سرور، وتوزيع أحمد إبراهيم.
وأشار حسن، الي أن فكرة الكليب جديدة ومختلف وبعيدة عن المعتاد ولذلك ستلقى اعجاب الجمهور بمجرد مشاهدته عند طرحه خلال الفترة المقبلة.
وكان محمد حسن قد تعاون في ألبوم “سلامات”، مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين منهم الملحن الكبير وليد سعد وخالد تاج الدين وأيمن بهجت قمر وبهاء الدين محمد وأمير طعيمة ومدين وأحمد عبد السلام، ومحمد رحيم، وبلال سرور، ومحمد آياتى، ومحمد حمزة، وكريم عبد الوهاب، وعمرو يحيى وتامر عاشور.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد حسن يستعد لتصوير «حبيبتى راجل» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.