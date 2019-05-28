محمد حسن يستعد لتصوير «حبيبتى راجل»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد المطرب المصري الشاب محمد حسن، نجم برنامج المسابقات الشهير أرب أيدول، لتصوير أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب وتحمل اسم “حبيتى راجل”، وهي من ألبومه الأخير، والذي يحمل اسم “سلامات”، وتم طرحه فى الأسواق مؤخراً، والأغنية من كلمات محمد الأياتى، وألحان بلال سرور، وتوزيع أحمد إبراهيم.

وأشار حسن، الي أن فكرة الكليب جديدة ومختلف وبعيدة عن المعتاد ولذلك ستلقى اعجاب الجمهور بمجرد مشاهدته عند طرحه خلال الفترة المقبلة.

وكان محمد حسن قد تعاون في ألبوم “سلامات”، مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين منهم الملحن الكبير وليد سعد وخالد تاج الدين وأيمن بهجت قمر وبهاء الدين محمد وأمير طعيمة ومدين وأحمد عبد السلام، ومحمد رحيم، وبلال سرور، ومحمد آياتى، ومحمد حمزة، وكريم عبد الوهاب، وعمرو يحيى وتامر عاشور.