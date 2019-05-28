بسمة وهبة تكشف تفاصيل محاولة قتلها.. وهذا سر ثرائها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أدلت الإعلامية المصرية بسمة وهبة بالكثير من التصريحات حول أسرار حياتها الشخصية والمهنية لأول مرة.

الإعلامية المصرية كشفت أنها تعرضت لمحاولة قتل أثناء تقديمها لبرنامج عبر شاشة قناة “روتانا”، حيث أكدت أنها حينها تعرضت لحادث سيارة مدبر وأن هناك سيدة كانت تدور حولها الشبهات، دون أن تكشف هويتها.

بسمة قالت إنها لا تنزعج من سؤال الناس المتكرر حول خلعها الحجاب، وذلك لأنها تود توضيح الحقائق حول الأمور التي يعتقدها البعض حول الحجاب، لافتة أن الحقيقة أنه فرض، ونفت أن تكون الفنانة شهيرة هي من دفعتها لارتداء الحجاب، لكنها كانت إحدى المشجعات لها.

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وتحدثت الإعلامية عن سبب هجومها على الفنانة أنغام بعد زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، حيث أكدت أنها لم تهاجمها هجوم شخصي، لافتة إلى أنها أيضا كانت متزوجة من شخص سبق له الزواج فهذه حرية شخصية، ولكن كانت تعاتبها بسبب إصرار أنغام على إبراز حبها في العلن أمام الجميع، وأن هذا أشعر زوجة الموزع الموسيقي الأولى بالقهر.

الإعلامية المصرية وصفت تجربة زواجها، خلال استضافتها في برنامج “تفاعلكم”، بقولها “إنها محظوظة وتتعلم من هذه التجارب”، لافتة إلى أن سر ثرائها يعود لزوجها الأول السعودي الجنسية.

بسمة صنفت نفسها بأنها من أفضل 3 إعلامياتفي مصر، وكشفت عن أهم مقابلة في حياتها والتي لا تنساها، وهي لقائها مع الإعلامي الكبير مفيد فوزي، حيث أنها كانت تتعلم منه طوال الوقت، أما عن الشخصية التي تتمنى محاورتها، قالت إنها الفنانة أحلام، وذلك لكي تحاورها بطريقة صحيحة تختلف عمن حاوروها، وتظهر شخصيتها الحقيقية.