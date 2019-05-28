أمير الكويت يطمئن على صحة سعاد عبدالله بعد كسر قدمها.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أُصيبت الفنانة الكويتية سعاد عبدالله بكسر في قدمها بعد تعرضها للسقوط في الأسبوع الأول من بداية الشهر الفضيل، وتداول جمهور الفنانة فيديو يكشف زيارة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح للفنانة من أجل الاطمئنان على صحتها.

وتظهر الفنانة في الفيديو وهي تتحدث مع الشيخ الصباح وتتكئ على عصا ومازحته قائلًة: "أنا زينة، وقريبًا رح العب بـ"أرسنال"، وفور انتشار الفيديو، تفاعل جمهور الفنانة معه داعين لها بالشفاء العاجل، ومُثمنين خطوة أمير البلاد، لاهتمامه بالفنانين والفن.

وكانت عبدالله طمأنت جمهورها على صحتها في وقت سابق، مؤكدة أنها تعافت وأزالت الجبس من قدمها بعد تعرضها للكسر في اليوم الثالث من الشهر، خلال تواجدها في إحدى المناسبات العامة.

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وعلى الصعيد الفني، تُشارك الفنانة الكويتية في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل "أنا عندي نص"، ويناقش العمل عددًا من القضايا الاجتماعية المهمة في إطار درامي. المسلسل من تأليف د. حمد الرومي وإخراج منير الزعبي وبطولة سعاد عبدالله، سليمان الياسين، شجون الهاجري، هدى الخطيب وآخرين.

يُشار إلى أن المسلسل لم يسلم من مقص الرقابة؛ إذ تم حذف مشهدين فيه؛ الأول الذي تضمن زيارة عبدالله قبر والدها السني في المقبرة السنية، ثم قبر والدتها الشيعية في المقبرة الجعفرية.

أما المشهد الثاني فكان زيارة الفنانة الكويتية لجارتها التي تعتنق الديانة المسيحية، ودلت على ذلك صورة للعذراء مريم، ضمن أحداث العمل، وتم تداول اللقطات المحذوفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.