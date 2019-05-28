انتصار الشراح تُهاجمُ "إفراج مشروط".. وتتحدّثُ عن خلافها مع حياه الفهد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتقدتْ الفنّانة الكويتيّة، انتصار الشراح، الأحداث التي تناولها مسلسل "إفراج مشروط"، خاصّة أنّه يتمّ عرضه في شهر رمضان، مشيرة، إلى أنّ قصّة هذا المسلسل، تطرّقت لمناقشة العديد من الفضائح، التي مرّ عليها زمن كبير، كان لا داعي لمناقشتها وتذكير الجمهور بها.

وتحدّثتْ الشراح، في تصريحات تلفزيونيّة، عن حقيقة وقوع خلاف بينها، وبين مواطنتها الفنّانة حياة الفهد، مشيرة، أنّه لم يكن هناك خلاف بالمعنى الحقيقيّ، ولكنّ البعض حاولوا الإيقاع بينهما.

واوضحتْ: "حياه الفهد وصل لها كلام إنني لا أريد العمل معها.. وبالصدفة التقينا على طاولة الطعام في سلطنة عمان، فقالت لي أنا أطلبك للعمل معي وأنت تقولين لا.. قلت لها لا يمكن أن أقولك ذلك، وهذا الكلام غير صحيح".

وأكّدتْ، أنّها من المستحيل أنْ ترفض العمل مع فنانة بقدر حياة الفهد، مشيرة، إلى أنّها توافق على العمل معها دون أيّ شروط، أو حتى السّؤال عن أيّ تفاصيل خاصّة بباقي فريق العمل.

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وتدور أحداث مسلسل "إفراج مشروط" حول 4 فتيات ترعرعن في دار للأيتام، أصولهنّ مجهولة، كبرن وفي داخلهنّ رغبة عارمة لاكتشاف هويتهنّ، والوصول إلى أسرهنّ، بعد أنْ عشن حياة مشبعة بالغموض.

وسبق وأنْ قالت الفنّانة الكويتيّة، انتصار الشراح، إنّها غير راضية عن الأجر الذي تتقاضاه في الوقت الحالي؛ لأنّه لا يتناسب مع خبرتها الفنيّة الكبيرة إلى جانب عدد سنوات عملها، مشيرة، إلى أنّها لا تحصل على ما تستحقه.

وأضافت "الشراح" في لقاء تلفزيونيّ أنّ المنتجين يقولون لها، إنّ السّبب وراء ذلك هو عدم وجود عدد كبير من المتابعين على مواقع التّواصل الاجتماعيّ، كما أنّها لا تمتلك صفحات مثل باقي النّجوم، مشدّدة على أنّها لا تحبّ السوشال ميديا.