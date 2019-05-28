شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو وهبة لأحمد رزق: شكراً على التشجيع والنصايح فى بدل الحدوتة 3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لفت الممثل الشاب عمرو وهبة الأنظار إليه بشدة العام الماضى من خلال مسلسل "كلبش 2"، إلا أنه استطاع أن يؤكد موهبته ونجاحه، بمزيد من النجاح والتألق من خلال دوره فى فيلم "الكويسين"، ومؤخرا دوره فى مسلسل "بدل الحدوتة 3"، والذى تلعب بطولته النجمة دنيا سمير غانم.

الدور الذى قام به عمرو وهبة خلال أحداث المسلسل، لاقى استحسانا وإعجابا من الجمهور، حيث أكدت الكثير من تعليقات متابعى المسلسل، أن عمرو ممثل موهوب، يستحق المزيد من الأدوار.

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رزق وعمرو ودنيا



مشهد من المسلسل

عمرو أدى أحد الأدوار المهمة والمحورية داخل أحداث المسلسل، وتحديدا فى الحدوتة رقم 2، والتى كان ضيف الشرف بها النجم أحمد رزق، حيث نشر عمرو وهبة مجموعة من الصور له مع رزق، وعلق عليها "مبسوط إنى اتعرفت عليك واشتغلت معاك.. شكراً عالتشجيع والنصايح والجدعنة".



عمرو وأحمد رزق

يذكر أن مسلسل "بدل الحدوتة 3" يقدم 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل قصة تعرض خلال 10 حلقات مقسمة على مدار شهر رمضان، ويشارك دنيا فى المسلسل كل من سمير غانم وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى.