شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. دار الأوبرا تختتم الملحمة الفنية الرمضانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر الملحمة الفنية التى نظمتها خلال شهر رمضان المعظم وتواصلت على مدار 15 يوماً، وشهدها ما يقرب من عشرين ألف مشاهد على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، قدمت خلالها ألوانا متنوعة من مختلف الفنون الجادة.

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أحيت الليلة الختامية فرقة المولوية المصرية بقيادة المنشد عامر التونى على المسرح المكشوف، حيث بعثت مشاعر هادئة فى قلوب الحضور نتجت عن الأشعار الصوفية المغناة التى تضمنها البرنامج، وتناولت العشق الإلهى وحملت معانى سامية لكل من ابن الفارض ورابعة العدوية والشيخ أبو العزايم وغيرهم من المتصوفة كان منها روحى، دمعى عصى، ما بعد بعدك، يا مليحاً، هامت الأرواح، رجال الله عباد الله، طوفان نوح، مرحبا جد الحسين واكتمل المشهد الروحانى برقصات التنورة التراثية التى صاحبت بعض الفقرات ونالت اعجاب وثناء الجميع.

جاء ذلك خلال ختام الليالى العربية والإسلامية التى احتضنها المسرح الصغير بأمسية لدولة بنجلاديش أقيمت بالتعاون مع سفارتها بالقاهرة، حيث نقلت فرقة أنارى صورة من فلكلور البلاد تضمن مجموعة من المؤلفات التراثية والأعمال الصوفية إلى جانب عدد من المعزوفات الكلاسيكية العالمية.