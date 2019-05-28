فى الحلقة 22 من "قمر هادي" .. فيليب يقتل سلمي وشهد انتقاما من هادي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة 22 من مسلسل قمر هادي ، بعض المفاجآت الصادمة للجمهور وذلك بعد ظهور سلمي " سيرين الكافور" وتلقى هادي أبو المكارم "هاني سلامة" اتصال تليفوني منها وبعد مقابلتها ، شرحت له بعض التفاصيل والتي أهمها الحافظ على شقيقها ادوارد " مؤمن نور" وولاء " هايدي رفعت " من انتقام فيليب في حالة كشفها الحقيقة كاملة لهادي أبو المكارم".
وفور علم فيليب " تامر فرج " بمقابلة سلمي " سيرين الكافور" لهادي أبو المكارم" خطفها وقتلها ثم أرسل فيديو قتله لها لهادي أبو المكارم" هاني سلامة" ولم يكتف فيليب بذلك بل خطف ابنته شهد "اية سماحة" ابنة عم هادي أبو المكارم وقتلها هي الأخري بالرصاص.
وتدور أحداث المسلسل حول "هادي أبو المكارم" الذي يجد نفسه فاقدا للذاكرة بعد تعرضه لحادث ما، ومع مرور الوقت يتذكر بعض الأشياء، لكن الغريب أن شخصيته كانت تتغير عندما يظهر القمر في السماء، حتى أن ابنته تخاف من معاملته، كما يبدو أنه يشرب المخدرات والخمر بصورة كبيرة جدًا، فهل للقمر علاقة بشخصيته أم الخمر والمخدرات أم شيء آخر.
يذكر أن مسلسل "قمر هادي"، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة: هاني سلامة وداليا مصطفى، ويسرا اللوزي، ومحسن محيي الدين، ونورهان ومريم حسن، وهادي الجيار وحمزة العيلي ومؤمن نور وهاجر عفيفي وآية سسينرجيماحة ومحمد علاء وعزوز عادل وهايدى رفعت، وكريم سرور وياسمين ورحاب عرفة، وآخرين.
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