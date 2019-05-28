شكرا لقرائتكم خبر عن علامة استفهام الحلقة 22.. عقد قران جيهان خليل ومحمد ناصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناولت أحداث الحلقة الثانية والعشرين من مسلسل "علامة استفهام" مشهد فلاش باك أثناء ارتداء "مروة الشواف" جيهان خليل لفستان الزفاف وعقد قرانها على "جاسر الشواف" ابن عمها وشقيق "نوح"، والمدبر من شقيقه "نوح الشواف" محمد رجب.
وبدأت التحضيرت داخل الفيلا لإقامة عقد القران وحفل الزفاف، ورغم حب "قنديل عمران" إسلام حافظ لـ"مروة" إلا أنه كان شاهدا على عقد قرانها وشاركهما التصفيق أثناء رقصهما سويا، لكن وضحت عليه علامات الحزن بعد هدم حلمه الذى كان يتمنى أن يحققه وهو أن يتزوج من "مروة".
مسلسل "علامة استفهام" يعرض على قنوات الحياة, cbc, ON E, Dmc، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون.
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