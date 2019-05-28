كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 مايو 2019 11:55 صباحاً - على ما يبدو أن هناك بعض الشخصيات الفنية استفزت الفنانة اللبنانية مايا دياب مؤخرا خصوصا في ما يتعلّق باعتذارهم عن الظهور معها في برنامجها “هيك منغنّي”.
ونشرت دياب على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “في فنانين منتهيي الصلاحية، بتجرب ترجع تردّن باحترامَك لمسيرتن وفنن على برنامج محترم يختص بالغناء أي ملعبن، فبيخافوا من نجوميتك وبيعتذروا، وبيفضلوا يطلعوا مع مهابيل يينهبلوا بس يكونوا الضيف الوحيد”.
كانت هذه تفاصيل خبر أقوى هجوم من مايا دياب على هؤلاء الفنانين.. والسبب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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