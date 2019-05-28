أقوى هجوم من مايا دياب على هؤلاء الفنانين.. والسبب!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 مايو 2019 11:55 صباحاً - على ما يبدو أن هناك بعض الشخصيات الفنية استفزت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ مؤخرا خصوصا في ما يتعلّق باعتذارهم عن الظهور معها في برنامجها “هيك منغنّي”.

ونشرت دياب على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “في فنانين منتهيي الصلاحية، بتجرب ترجع تردّن باحترامَك لمسيرتن وفنن على برنامج محترم يختص بالغناء أي ملعبن، فبيخافوا من نجوميتك وبيعتذروا، وبيفضلوا يطلعوا مع مهابيل يينهبلوا بس يكونوا الضيف الوحيد”.