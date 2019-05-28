مصرع ياباني ابتلع 246 قرص كوكايين

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 مايو 2019 11:55 صباحاً - لقى رجل ياباني في الثانية والأربعين من العمر مصرعه على متن طائرة ركاب بعد إقلاعها بوقت قليل من العاصمة المكسيكية ” مكسيكو سيتي ” إثر إصابته بأزمة قلبية .

جاء ذلك بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات مما دفع إلى هبوط الطائرة اضطراريا في مدينة ” هيرموسيلو ” .

حيث أعلن المدعون في المكسيك إنه توفى لابتلاعه 246 قرصا من مخدر الكوكايين بعد أن تم تشريح الجثة حسب البيان الصادر عن مكتب المدعي العام لولاية ” سونورا الشمالية ” .