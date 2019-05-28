شاهدوا.. فنان مصري يرفض التصريح بعد طرده زوجته وابنته

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 مايو 2019 11:55 صباحاً - بعد انفصاله عن زوجته ندى محمود رفض الفنان المصري علي ربيع الذي عرف في برنامج مسرح مصر التحدث عن أمور حياته الخاصة.
قال ربيع في تصريحاته: لا أحب الحديث عن حياتي الخاصة، هي ملكي وحدي، ولا يحق لأحد التدخل فيها.
كانت ندى محمود قد صرحت أنه طردها مع إبنتهما من المنزل، بعدما طلبت والدته منه ذلك.
واضافت: “أمك ثم أمك ثم امك وان قالتلك طلق مراتك و اطردها من بيتها هى و بنتك متترددش يا قلب امك شكرًا انا وبنتك خصيمك يوم القيامة، انا خصيمه اى حد ظلمني انا وبنتي او اثر عليا تأثير https://cdn00.vidyomani.com/c/2/3/9/ioi71zb8zt0w/index.htmlسلبي فى حياتي و خربها لي و عند الله تلتقى الخصوم و يوم القيامه نلتقى امام الله .. إليك فوضت امرى يا الله وانت خير وكيل”.
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