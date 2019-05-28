غادة عبد الرازق تصرح : “صعب اشتغل مع هيفاء تاني “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 مايو 2019 11:55 صباحاً - في تصريحات للفنانة المصرية غادة عبد الرازق مع الإذاعية جيهان عبد الله بالبرنامج الإذاعي ” رسايل ” المذاع على أثير ” نجوم إف إم ” المصرية أشارت إلى صعوبة أن تجتمع مع الفنانة هيفاء وهبي في عمل فني واحد .

وأوضحت اسبابها في لك إنه يرجع ألى أن كل واحدة منهما لها نجوميتها وشخصيتها والأدوار التي تفضلها ومن الصعب ايجاد عمل يرضيهما ويناسبهما معا .

وأكدت غادة عبد الرازق على إنها تحب هيفاء وهبي جدا وإنه لا يوجد بينهما أية خلافات او مشاكل على المستوى الشخصي

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وكانت غادة عبد الرازق قد اجتمعت مع هيفاء وهبي في عمل فني واحد عام 2009 وهو فيلم ” دكان شحاتة ” من إخراج خالد يوسف

وتحدثت غادة عن مسلسلها الجديد الذي يعرض حاليا بالموسم الرمضاني وهو مسلسل ” حدوتة مرة ” والتي قالت إنه دور جديد بالنسبة لها حيث تقوم بدور الشر نتيجة ما مرت به في حياتها خلال المسلسل وما تتعرض له من مواقف .

وبسؤالها عن الأدوار التي تتمنى أن تقوم بها قالت إنها تتمنى تقديم شخصيات مثل شجرة الدر وحتشبسوت .