بعد “علاء الدين”.. مينا مسعود بدور ميكانيكي – بالصور

متابعة بتجــــــــــرد: يتصدّر الفنان الكندي من أصل مصري مينا مسعود غلاف مجلة Man About Town لعدد الآخير الصادر في الأسواق العالمية. ويظهر مينا مسعود بدور ميكانيكي في الصور الجديدة التي تصدّرت صفحات المجلة بلقطات نالت استحسان الجمهور. ويجسد مينا مسعود دور “علاء الدين” في النسخة الواقعية للفيلم الذي طرحته “شركة ديزني” مؤخرًا في الصالات السينمائية حول العالم.

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