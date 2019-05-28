نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 1 ساعة مضت التعليقات على شبكة قنوات روتانا تجمع أهل الفن والإنتاج والإعلام في سحور مميز في القاهرة مغلقة

متابعة بتجـــــــــــرد: أقامت شبكة قنوات روتانا سحورها السنوي في العاصمة المصرية، القاهرة، ضمن واحدة من أهم التجمعات الفنية هذا العام في العالم العربي.

وقد جمعت روتانا أكثر من 700 شخصية من بينهم عدد كبير من النجوم الكبار والنجوم الشباب، كما حضر الحفل عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين ومدراء الشركة.

بدأ السحور بكلمة ألقتها مذيعة روتانا، جوري بكر، رحّبت فيها بالحضور الذي شارك شبكة قنوات روتانا هذا العام هذه الاحتفالية المميزة، مثنية على دور روتانا الجامع لأهل الفن والإعلام، والحريصة دوماً على الإرث الفني العربي، لا سيما وان روتانا مؤتمنة على كنوزه الثمينة، فهي لا تمتلك فقط أكبر مكتبة أفلام ومسيقى عربية في العالم، بل تسعى لإعادة ترميم وحفظ هذا الإرث بأفضل طريقة ممكنة.

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السحور الذي تميّز بالأجواء الدافئة، تخللته عروض رمضانية خاصة، منها العروض الصوفية وعرض خاص بالمسحّراتيين ، كما رفّهت فرقة خاصة عن الضيوف عزفت “التخت الشرقي”. هذا وقد سبق السحور مرور الفنانين على سجادة روتانا الحمراء، حيث كان لهم عدد من المقابلات مع عدد كبير من وسائل الإعلام حول أعمالهم الرمضانية ومشاريعهم المقبلة. وقد اختلط كلّ من المشاهير والمنتجين والمخرجين مع وسائل الإعلام والضيوف في أجواء ودّية،عائلية غالباً ما تميّز الجمعات التي تقيمها شبكة قنوات روتانا.

من أبرز الأسماء التي حضرت إلهام شاهين، لبلبة ، عفاف شعيب، مادلين طبر، هالة صدقي، آسر ياسين، أمينة خليل، محمد سعد، أروى جودة، شريف منير، نرمين الفقي، كريم فهمي ، شيري عادل، ريهام عبد الغفور، هاني البحيري، انجي وجدان، باسل ألزارو، بسمه، وغيرهم من الأسماء اللامعة. كما كان لأهم منتجي مصر تواجد أيضاً في السحور الروتاني منهم جمال العدل، أحمد ومحمد وكريم السبكي، محمد حفظي . هذا بالإضافة إلى أسماء كبيرة في صناعة السينما والأفلام العربية منهم السيناريست الكبير وحيد حامد.