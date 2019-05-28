نانسي عجرم تحقق رقمًا قياسيًا جديدًا على إنستجرام

متابعة بتجـــــــــرد: تواصل النجمة اللبنانية نانسي عجرم سيطرتها على مواقع التواصل الإجتماعي. وتتصدّر نانسي قائمة الأكثر متابعة بين النجوم العرب.

في تفوق جديد، تخطى حساب نانسي على “إنستجرام” العشرين مليون متابع، حيث تشكّل “محبوبة الملايين” القوّة الحقيقية عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير.

تتمتّع نانسي عجرم بأكبر قاعدة جماهيرية في الوطن العربي إن كان على صعيد الحفلات التي تحييها ويحضرها عشرات آلاف المتفرجين من دولة إلى أخرى أو على صعيد أعمالها الغنائية وألبوماتها التي تحقق أعلى مبيعات في الشرق الأوسط، وأيضًا إلكترونيًا فتحتلّ المرتبة الأولى بين النجوم العرب بأكثر من 70 مليون متابع عبر الإنترنت.

تجدر الإشارة إلى أن نانسي عجرم تنشغل في الفترة الراهنة بالعمل على ألبومها الجديد حيث تستعد خلال الأيام المقبلة لدخول استوديو التسجيل حيث ستضع صوتها على الأغنيات المنتظرة من قبل الملايين من محبّيها في مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم.