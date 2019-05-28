جنيفر لوبيز تزور هذا البلد العربي في الصيف

تستعد النجمة العالمية جنيفر لوبيز لإحياء حفل فني ضخم في مصر وتحديداً في 9 آب/اغسطس المقبل.

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وتتحضر “لوبيز” لجولة فنية ستحيي خلالها مجموعة من الحفلات في بلدان عدة.

وفي نفس السياق، تشارك جنيفر جمهورها على حسابها الخاص عبر موقع انستغرام بمجموعة من الصور من التمرينات التي تخضع لها استعداداً لجولتها الغنائية، بالاضافة الى لمحة حول الأزياء التي سترتديها خلال الإستعراضات التي ستقدمها.

آخر اعمال “لوبيز” أغنيةMedicine التي طرحتها على كافة المنصات الموسيقية وعلى قناتها الرسمية عبر موقع يوتيوب.