ماغي بوغصن مثال في التواضع.. وما سبب الاحتفالات؟

تزامنًا مع بدء عرض المسلسل الرمضاني “بروفا” على شاشة الـlbci، كان فريق العمل والممثلون بالمسلسل منهمكين في تصوير مشاهدهم التي لم يتمكنوا من الانتهاء منها قبل بداية شهر رمضان.

ويوم امس، اعلنت بطلة العمل الممثلة الرائعة ماغي بوغصن الإنتهاء من تصوير حلقات المسلسل بالكامل، اذ نشرت فيديو على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي اظهر الاحتفالات التي يقوم بها نجوم المسلسل بمناسبة انتهاء التصوير، حيث عمّت المكان اجواء الفرح والبهجة والفخر في آن، خصوصًا ان العمل يحقق نجاحا كبيرًا ويحصد نسبة مشاهدة عالية، وذلك وفقا للاحصاءات المختصة بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان والعالم العربي، والتي عرضتها قناة “الميادين” مؤخراً، فاظهرت تصدّر مسلسل “بروفا” بـ120 مليون reach، كما أنه تصدّر الترند في الدراما اللبنانية بثلاث ملايين في مصر وحدها.

وبعيدًا عن الحبكة والمعالجة الدرامية لهذا المسلسل، تمكنت “بوغصن” منذ ثلاثة مواسم رمضانية حتى اليوم ان تثبت انها رقمًا صعبا في عالم الفن والتمثيل، ويمكنها المنافسة بقوة والحصول على المركز الأول بجدارة، حتى ولو لم تُعرض اعمالها في وقت الذروة اي بعد نشرات الاخبار وغيرها. فهي تمكنت من حجز توقيتًا خاصًا بها، بات محطة معتمدة ومنتظرة من قبل جمهورها، فأضحت الساعة السابعة مرتبطة باسم ماغي بوغصن واعمالها المميزة التي تقدمها كل عام، والتي تكون اكثر نجاحًا عما سبقها.

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في المقابل، لا بد من الاشارة الى المساحة التي وفّرتها ماغي في مسلسلها للجيل الجديد، وهواة الفن والتمثيل، الى جانب طلاب وخريجي المسرح، حيث عالجت في المسلسل مواضيع شتّى تتعلّق بحياة المراهقين ومشاكلهم اليومية.

ولأن النص واقعيًا ومنطقيًا، تم الاستعانة بوجوه جديدة غير معروفة في هذا المجال، منها من أخذ فرصته للمرة الاولى واستطاع ان يكسب الرهان بجدارة، فجسّد الدور بصدق وشفافية وتقل الواقع بحرفية، وكأنه متمرّس في هذا المجال، وهذه المساحة التي اخذها جيل الشباب في المسلسل، يدل على تواضع بوغصن وايمانها بالاجيال الجديدة القادرة على الارتقاء بالفن ونشله من المستنقع قبل ان يغرق اكثر.

وكما على الشاشة، كذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعطي ماغي هؤلاء الشباب والشابات الدعم و التقدير الدائم، حيث تنشر فيديوهات لها برفقتهم، تعرّف متابعيها عليهم وتشيد بطريقة تمثيلهم وتجسيدهم للادوار بشكل صحيح، الأمر الذي يساعدهم على الانتشار بشكل اكبر والوصول الى الجمهور بطريقة اسرع واسهل.

الجدير بالذكر ان مسلسل “بروفا” من بطولة ماغي بو غصن وأحمد فهمي ونخبة من نجوم الفن والتمثيل، ومن إخراج رشا شربتجي، تأليف يمّ مشهدي، وإنتاج شركة ايغل فيلمز لصاحبها جمال سنان.