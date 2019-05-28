متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نعرض اليوم الحلقة الـ 11 من برنامج فوشيا شو، مع الإعلاميّة نادية الزعبي، لنرصد لكِ أحداث الأسبوع، من أخبار المشاهير، والموضة، والجمال، والصّحّة، بطريقة خفيفة ولطيفة. تشاهدون في هذه الحلقة: علاقات المفاتيح الستة لفهم المرأة.. اجعلي زوجكِ يقرؤها! أداء الرّجل لمهام مثل "المسح" وغسل الأواني.. مقبولة مُجتمعيًا أم مرفوضة؟ المشاهير أمل بوشوشة تعلّق على عدم ابتسامة زوجها في الصّور.. وتوجّه رسالة لهؤلاء! سيرين عبد النور: لم أُسئ للإعلام في الهيبة.. وهذه رسالتي لمن يفكّر بمحاربتي! Advertisements كاريس بشار تقتنصُ فرصتها وسط فوضى الحياة في "مسافة أمان"! الجمهور يبحثُ عن عائلة معتصم النهار.. شاهدي جمال زوجته! مسلسل "زي الشمس" يُثيرُ سخريةً واسعةً بين متابعيه.. لهذا السّبب! موضة الملكة ليتيزيا تتألّقُ بفستان ثمنه 12 يورو فقط.. شاهدي! قيمةُ أقراط كيت ميدلتون تصدمُ معجبيها! بيع فستان ارتدته كيندال جينر بمبلغٍ خيالي.. إليكِ سعره!

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كانت هذه تفاصيل خبر فوشيا شو: زوجة معتصم النهار تشغلُ النّساء.. وهل تقلّل الأعمال المنزليّة من رجولة الزّوج؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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