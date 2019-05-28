لطيفة: هذا سرّ عدم زواجي مرّة ثانية.. ولم أتقاضَ أجري عن "كلمة السرّ" حتى الآن!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأت الفنّانة التّونسيّة، لطيفة جمهورها ومحبّيها في مصر والوطن العربي، بعدّة أسرار، وكواليس عن حياتها الشّخصيّة، والفنيّة، خلال استضافتها في برنامج "عايشه شو"، الذي تقدّمه الإعلاميّة، عائشة عثمان على قناة "النهار".

وقالت الفنّانة التّونسيّة، إنّ زواجها استمرّ 6 سنوات فقط، وإنّها لم تتزوّج إلا مرّة واحدة، موضّحة: "لم أتزوج مجددًا لأن الحياة الفنية تأخذ العمر والوقت".

ولفتتْ خلال اللقاء، إلى أنّ تحقيق التّوازن بين الحياة الفنيّة والشخصيّة للفنان، صعب للغاية. لذلك، هذا الأمر كان سببًا في عدم ارتباطها مرّة أخرى، مشيرة، إلى أنّ الرّجل الشّرقيّ ليست لديه القدرة على تحمّل حياة فنّانة ناجحة، وأولوياتها الفنيّة.

وأكّدتْ، أنّها لا يمكن أنْ تعتزل الفنّ من أجل رجل، ولو كان الأمر كذلك، لفعلته من البداية.

وعن علاقتها بالملحّن الرّاحل، بليغ حمدي، قالت، إنّها كانت جيّدة للغاية، وكان على تواصل دائم معها. متابعة، أنّها تعرّضت للإغماء في أوّل مرّة رأت فيها الملحن بليغ حمدي.

وتابعتْ: "أنا أعتقد فقدت الوعي وأيقظوني"، مشيرة إلى إنها كانت أول مرة تأتي لمصر، وكانت معزومة عند ابن الموسيقار محمد عبد الوهاب، قائلة: "كان بليغ حمدي مدعو دون أن يقولو لي وأول ما رأيته ظلوا يضحكون".

وأضافتْ لطيفة، أن بليغ حمدي قال لها إن صوتها جيد، ويريد سماعها قائلة: "أنا كلمت البيت كله وكنت سعيدة جدًا إني قابلت بليغ حمدي وقال لي أنتي يجب أن تعيشي في مصر وتتعلمي موسيقى"، موضحة أنه نصحها كثيرًا، قائلة: "قال عني حاجة على الهواء في إذاعة باريس قبل ما يتوفى وقال عايز أبعت رسالة للطيفة أوعي تفتكري أن الناس كلها زيك لأنك طيبة".

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وعن مساندتها له في الأزمة، التي تعرّض لها، قالت، إنّها قامت بزيارته في اليوم الثّاني لسفره إلى باريس، برفقة شقيقها، وبعض الأصدقاء، ولها منه أغنية "مسا الجمال".

وحول سرّ اختيار كلّ ضيوفها من الرّجال في برنامج "حكايات لطيفة"، والذي قدّمته عبر فضائيّة "dmc"، أكّدتْ، أنّها ليست لها علاقة بذلك. مبيّنة، أنّ اختيار الرّجال كان فكرة كل فريق العمل، لكي تكون فكرة جديدة، وهي أنْ تكون هي المطربة الوحيدة في البرنامج.

وعن مشاركتها في مسلسل "كلمة السرّ"، قالت لطيفة، إنها سعيدة جدًا بالمشاركة في هذا العمل، إلى جانب الفنّان هشام سليم، وذلك على الرّغم من عدم تقاضي أجرها حتى الآن، حيث أثيرتْ أزمة بين القناة العارضة للمسلسل، وبين منتج العمل، حتى أنّ طاقم العمل أيضًا لم يحصلوا على أجورهم.

وأشارتْ، إلى أنّها لم تشارك بإنتاج المسلسل، وأنّها كانت تتمنّى ذلك، مشيرة، إلى أنّها تنتج ألبوماتها فقط. أيضًا، لم تتدخّل الفنانة لطيفة في اختيار أيّ من طاقم العمل، ولم تندم لطيفة بإنتاج، أو تملك شركة عالم الفنّ ألبومًا واحدًا لها فقط، وسعيدة باختيار ألبومي لـ world music award مع هذه الشّركة.

واعتبرت دورها في فيلم "سكوت حنصور"، من أهمّ أعمالها طوال مشوارها الفنيّ، لافتة، إلى أنّه كان خطوة الخيال والحلم الذي كان يراودها، وهي صغيرة في السّنّ.

وعن تعاونها مع المطرب الشّعبيّ، أحمد شيبة، في أغنية "ياللي"، والتي طرحت العام قبل الماضي، وحققت نجاحًا كبيرًا، قالت "لطيفة" إنّها أثناء تحضيرها للأغنية مع المطرب عصام كاريكا، اقترحوا سويًا أن يشارك المطرب أحمد شيبة في غناء الأغنية، مشيرة، إلى أنّ وقتها كانت أغنيته "أه لو لعبت يازهر" محقّقة نجاحًا ساحقًا.

وأضافتْ، أنها من الممكن أنْ تقوم بتكرار التّجربة مرّة أخرى، مشيرة، إلى أنّه في حال تكرار التّجربة، تحب أنْ تكون بالتّعاون مع المطرب الشّعبيّ محمود الليثي، وأبدت إعجابها الشّديد بثقافته الموسيقيّة، كما اشادتْ بصوت المطرب التّونسي الهادي حبوبه.