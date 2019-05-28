ريهام عبدالغفور: أُصبتُ بارتجاج في المُخّ.. ولديّ مواقف دراميّة كثيرة في حياتي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفتْ الفنّانة المصريّة، ريهام عبدالغفور، عن تعرّضها لحادث سير، عندما بدأتْ عملها كممثّلة، واصفًة هذا الموقف، بأنّه من مواقف الأكشن في حياتها.

وأوضحتْ الفنّانة المصريّة، في مقابلة إذاعيّة ببرنامج "دراما شخصية"، أنّها عندما بدأتْ التمثيل، اصطدمتْ بـ"لوري"، أثناء ذهابها للتّصوير، ودخلتْ في حالة إغماء، واستيقظتْ، فوجدت نفسها في المستشفى، وأُصيبتْ بارتجاج في المُخْ.

وأضافتْ ريهام، أنّها لو أرادتْ تحويل حياتها الشّخصيّة إلى مسلسل تلفزيونيّ، سيكون تصنيفه اجتماعيًا، ويحتوي بعض الأكشن، والرّومانسيّة والكوميديا.

وأكّدتْ، أنها تٌقدم في حياتها بطولة مشتركة مع زوجها وأولادها، منوهًة أنّها من المستحيل أنْ تكون "كومبارس"، في هذه الحياة فدائمًا لها دور.

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وأردفتْ، أنّ ضيوف الشّرف الذين لهم تأثير في حياتها بشكل كبير، هم المخرجة شيرين عادل؛ حيث قدّمتْ معها أدوارًا مهمّة في مسلسلي "الريان"، و"العميل 1001"، والمخرج ماندو العدل، الذي قدّمتْ معه مسلسلي، "الداعية"، و"حارة اليهود".

وشددّت ريهام على أنها تُحب دائمًا أن يكون دورها مؤثرًا في حياة الناس مهما كانت مساحته، مضيفًة أنها عندما تُخذل من أحد تُخرجه من حساباتها.

وأوضحتْ، أنّ الأعمال التي لها تأثير كبير في حياتها، بمخرجيها وكتّابها فهي: "لا تطفئ الشمس" و"الرحلة" و"زي الشمس".

واختتمتْ الفنانة المقابلة، قائلًة: "حياتي فيها ماستر سينز كتير، لإني شخصية عاطفية وبكائية ولدي مواقف درامية كتير جدًا".