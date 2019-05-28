عادل إمام لا يظهر مع نجله في "هوجان"

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""الخليج 365"" من القاهرة: ترددت أخبار خلال الأيام الماضية عن ظهور الفنان عادل إمام كضيف شرف في مسلسل "هوجان" مع نجله محمد بالتزامن مع تفرغ "الزعيم" لقضاء شهر رمضان مع عائلته بعد إرجاء مسلسله للعرض خارج السباق الرمضاني.

وعلمت ""الخليج 365"" أن شخصية والد "هوجان" الذي يظهر في الحلقات الأخيرة كضيف شرف لن يقدمها الفنان عادل إمام، بل الفنان القدير عبد العزيز مخيون الذي انتهى من تصوير دوره في المسلسل خلال الأيام الماضية. علماً أنه سيشكل مفاجأة بأحداث العمل.

يُذكر أن كريم محمود عبد العزيز يشارك في بطولة هذا العمل المعروض حصرياً عبر شاشة قناة الحياة.

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